Katy Perry dévoile la setlist de sa tournée "The Lifetimes Tour" depuis l’espace

Internet résout l’énigme ?

Il a fallu attendre quelques heures pour découvrir les premières images de l’équipage à l’intérieur de la capsule. Une vidéo que la star a dévoilée sur Instagram avec comme commentaire : "Un jour, lorsque vous serez plus âgé, regarderez-vous encore vers le haut avec émerveillement ? Toujours en train de me remettre de cette incroyable aventure. Merci à Blue Origin et à mes sœurs de l’espace, de conquérir l’espace et de faire de la place dans celui-ci pour tous - 143. On se voit en tournée (quand je redescendrai, au sens figuré)".

Les fans ont enfin pu découvrir la liste des diverses chansons que leur idole interprétera. Cependant, il fut difficile de clarifier les écritures inscrites sur son fameux papillon, mais les internautes ont évidemment essayé de déchiffrer les 23 titres annoncés par la pop star.