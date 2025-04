Katy Perry va-t-elle chanter dans l'espace ? Elle dévoile les coulisses de son vol

C’est le grand jour pour Katy Perry. Entourée de cinq autres femmes, l’artiste prendra place dans la fusée Blue Origin du milliardaire Jeff Bezos, ce 14 avril. La superstar s’apprête à vivre un voyage spatial unique qu’elle s’est empressée de partager sur les réseaux sociaux quelques heures avant le décollage prévu à 8h30 heure locale, soit 15h30 heure française.

"Je rêve d'aller dans l'espace depuis 15 ans et demain ce rêve devient réalité. L'équipage de Taking Up Space est lancé demain matin à 7h et je suis tellement honorée d'être aux côtés de 5 autres femmes incroyables et inspirantes alors que nous devenons le premier équipage de vol spatial entièrement féminin !", avoue-t-elle.

Vêtue d’une combinaison bleue patchée aux couleurs de la mission NS-31, Katy Perry propose une visite guidée aux internautes dévoilant la configuration de la capsule et des six sièges bleus qu'elle renferme.