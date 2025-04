"C’était assez planant" : Katy Perry de retour sur terre après son vol dans l'espace

"C’était assez planant"

Après une dizaine de minutes à plus de 100 km d’altitude, l’équipage féminin a retrouvé la Terre ferme, se dégageant les unes après les autres de la capsule exiguë. Après avoir atterri, Katy Perry a embrassé le sol et brandit une marguerite vers le ciel. Une fleur qui l’a accompagnée dans son excursion comme un symbole, puisque marguerite se traduit par Daisy en anglais, le prénom de sa fille issue de son union avec l’acteur Orlando Bloom. Un clin d’œil qui fait sens après ses récentes confidences quelques semaines avant l’évènement spatial.



"Je fais ça pour ma fille Daisy. Je suis tellement impatiente de voir l'inspiration et la lumière dans ses yeux lorsqu'elle verra la fusée partir et qu'elle retournera à l'école le lendemain en disant : Maman est allée dans l'espace", avait-elle confiée lors d’une interview.

Quelle chanson Katy Perry a choisi d'interpréter dans l'espace ?

Interrogée au pied de la capsule à son retour, la star a raconté le moment "planant" qu’elle venait de vivre : "j’ai senti un vrai lâcher prise. Je me suis sentie comme un papillon dans l’Univers", a-t-elle commenté. "Ça nous rappelle la beauté de notre monde, au même titre qu’une pâquerette". Un moment visiblement suspendu, que la chanteuse a voulu rendre inoubliable pour ses partenaires de cabine, puisqu’elle a réalisé un autre rêve : chanter dans l’Espace.



A J-1 du décollage, l’artiste avait dévoilé les coulisses de l’expérience sur ses réseaux sociaux, à travers une vidéo dans laquelle elle avait déjà annoncé vouloir chanter aux abords de la fusée. Chose promise, chose due, la star a interprété pour le plus grand plaisir de ses camarades, le titre "What a Wonderful World" de Louis Armstrong. "J’ai déjà interprété cette chanson par le passé, mais je ne savais pas que j’allais chanter dans l’espace à l’époque. L’important aujourd’hui, c’est d’avoir créé de l’espace pour les prochaines femmes", affirme-t-elle. "Cette expérience est la meilleure, juste après être mère", a-t-elle tenu à ajouter, émue.