Katy Perry, Ariana Grande, Ed Sheeran, Luis Fonsi… Ces stars que l'on retrouve dans le jeu "Just Dance 2018"

Katy Perry et Nicki Minaj

Il fallait s’y attendre. Avec le succès rencontré par le hit "Swish Swish", le duo Katy Perry/Nicki Minaj avait toutes les chances de figurer dans la version 2018 de "Just Dance". Préparez-vous à une chorégraphie complexe, à réaliser en quatuor.

Ariana Grande

Vous aimez vous déhancher sur la voix de Nicki Minaj? Vous allez être servi(e)! Après Katy Perry, c’est au tour d’Ariana Grande de faire la promotion de "Just Dance 2018" par son duo "Side To Side" avec Nicki Minaj.

Ed Sheeran

"Shape of You" figure parmi les hits incontournables du chanteur britannique. Dans le mode solo du jeu, le titre fait partie des chansons plébiscitées par les danseurs amateurs ou professionnels.

Luis Fonsi

En 2017, Luis Fonsi et son acolyte Daddy Yankee battaient tous les records avec leur hit de l’été, "Despacito". Revivez ces moments estivaux en vous essayant à une chorégraphie très "caliente".

Mais aussi…

Shakira et son compatriote Maluma pour "Chantaje", Lady Gaga pour "John Wayne", Beyoncé pour "Naughty Girl" ou encore Selena Gomez pour "Bad Liar" font partie des autres artistes que l’on retrouve dans le jeu "Just Dance 2018". À vous de choisir votre chanson en fonction de vos artistes préférés et/ou du style de musique sur lequel vous vous sentez le plus à l’aide pour danser!