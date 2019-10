Katy Perry sans maquillage: elle s’assume

Quelques lignes plus bas, elle explique également que sa coupe de cheveux joue un rôle primordial dans son look. «Je change mes cheveux pour me divertir. Quand vous vous ennuyez, vous expérimentez avec la beauté». Une étape que la jeune femme accorde toujours en fonction de son maquillage. Katy Perry affirme s’être créé un personnage au cours de ces dernières années. Comme de nombreuses stars, de cette manière, elle peut laisser libre cours à son imagination en fonction de ce qu’elle veut et de ce qu’elle recherche. Tout comme Lady Gaga ou encore Nicki Minaj, l’artiste ose tout.

En adoptant ce comportement, Katy Perry véhicule un message fort à son public. Aujourd’hui, l’apparence est omniprésente et primordiale sur les réseaux sociaux. En se montrant au naturel ou avec le look qu’elle aime, elle explique que ce qui compte le plus est le bien-être personnel. Cela peut évidemment passer par le look comme le maquillage, comme rester naturel.