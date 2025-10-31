Le phénomène Katseye enflamme déjà la Croisette

Formé aux méthodes K-pop, le groupe constitué de six membres de tous les horizons explose avec la sortie de leur second EP "Beautiful Chaos", en juin dernier, et les singles "Gnarly" et "Gabriela" qui cumulent des milliards de vues sur les réseaux.

Katseye aux NRJ Music Awards

Pour la première fois, Daniela, Yoonchae, Lara, Sophia, Manon et Megan sont en France et plus précisément à Cannes pour la 27e cérémonie des NRJ Music Awards. Le groupe est en effet nommé dans la catégorie Révélation Internationale.



Prêtes à enflammer la scène du Palais des Festivals, Katseye agite déjà la Croisette depuis 24 heures. NRJ est allé à leur rencontre pour en savoir plus sur le groupe phénomène et réviser quelques pas de danse. L'occasion également de reprendre la trend "what's going on" en version NRJ Music Awards avec Jeong et Megan mais aussi l'ensemble des Katseye.