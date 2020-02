Justin Timberlake en duo avec SZA : écoutez sans plus attendre «The Other Side» sur NRJ

Justin Timberlake is back ! L’année 2020 est décidément marquée par le retour fracassant de l’interprète de «Can’t stop the feeling». Et pour cause, l’artiste américain a récemment dévoilé un nouveau morceau baptisé «Believe» enregistré aux côtés de Meek Mill.

Mais ce n’est pas tout ! Ce mercredi 26 février, le chanteur a offert un autre titre à ses fans, que vous pouvez dès maintenant écouter sur NRJ. Pour le hit «The Other Side», il s’est entouré de la voix puissante de SZA, chanteuse de R’n’B reconnue outre-Atlantique.

Et cette collaboration n’est pas un hasard. Les deux artistes ont uni leurs voix pour l'un des morceaux de la bande-originale du film «Les Trolls 2 : Tournée mondiale». Justin Timberlake prête ainsi sa voix au personnage de Branche.