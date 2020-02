Justin Timberlake de retour avec «Believe» en collaboration avec Meek Mill

Vous l’attendiez avec impatience ! Justin Timberlake a choisi ce mois de février 2020 pour entamer son retour musical sur le devant de la scène. Et ce vendredi 7 février, le compagnon de Jessica Biel a dévoilé une nouvelle chanson «Believe» enregistrée aux côtés de Meek Mill, un célèbre rappeur américain.

Le clip, dévoilé ce jour et réalisé par Maxime Quoilin, met en avant plusieurs histoires à l’image de celle vécue par une boxeuse et par son père, un homme incarcéré en prison.

A travers le morceau, les deux artistes évoquent la détermination d’un homme, bien que malmené et brisé par la vie: «I still believe, still believe in you and me (…)You can break my body/ But you can't lock the soul of a man down», interprète Justin Timberlake pour le refrain.