Baby, baby, baby, oh ! Justin Bieber est officiellement papa. Le chanteur de 30 ans a accueilli son premier enfant avec sa femme Hailey, et a partagé la bonne nouvelle sur Instagram ce samedi 24 août. Sur une photo pleine de tendresse, on voit le pied du nouveau-né délicatement tenu par une main manucurée, probablement celle de Hailey. « Bienvenue à la maison », a écrit l'interprète de « Baby », avant de révéler le prénom de leur fils : Jack Blues.