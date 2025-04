Justin Bieber et Hailey Bieber envisageraient de déménager... en France

Mariés depuis 2018, Justin Bieber et Hailey Bieber ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Jack Blues, en août 2024. Alors que la famille vit actuellement à Los Angeles, le couple de stars envisage de trouver une nouvelle résidence, loin du tumulte américain et de la pression médiatique.

Il semblerait que l'interprète de "Honest" et son épouse aient contacté un agent immobilier pour trouver un nouvel havre de paix… dans le Sud de la France ! Selon The Sun, le couple serait à la recherche d'une propriété avec "un climat agréable, de l'intimité, de la campagne et un environnement calme". L'agent immobilier contacté par les Bieber a confié au tabloïd être chargé de satisfaire leur souhait de "retrouver une vie plus simple, un rythme de vie plus lent pour se reconnecter dans un environnement calme".

Une villa sur la côte méditerranéenne ?

Ce spécialiste leur aurait récemment proposé une superbe villa dotée d'"un beau style architectural en position dominante, surplombant la baie de Villefranche-sur-Mer et le Cap Ferrat". Cette maison sur trois niveaux estimée à 18,5 millions de dollars est l'option la plus chère de leur liste. Justin Bieber et Hailey Bieber songent également à d'autres destinations paradisiaques comme Athènes, Mykonos ou encore Majorque. Sur laquelle jetteront-ils leur dévolu ?