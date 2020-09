Justin Bieber dévoile son nouveau tatouage dans le cou

Justin Bieber se livre comme jamais

Justin Bieber est très occupé sur les réseaux sociaux. Il a récemment tenu à remercier ses fans avec un message attendrissant : «Je suis tellement reconnaissant d’avoir tant de gens qui m’encouragent et me rendent plus fort, pour être meilleur. Mon but est d’encourager ceux qui sont autour de moi d’être la meilleure version d’eux-mêmes.», pouvait-on lire sur Instagram.

Le chanteur a aussi partagé une reprise au piano de la chanson «All My Life», de K-Ci et Jojo. Le compagnon d’Hailey Baldwin a également écrit une note très touchante dans laquelle il révèle «vouloir être un bon père et mari».