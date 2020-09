Justin Bieber adresse un message touchant à ses fans

Justin Bieber remercie son public

«Musique… Art…. Mode… De toutes ces façons j’ai pu m’exprimer, dans les bons moments, les mauvais, ceux où j’étais en paix, où j’étais anxieux parfois… Je suis reconnaissant d’avoir la chance de m’exprimer. Je suis reconnaissant d’avoir eu l’endroit et les opportunités de grandir, de faire des erreurs et d’apprendre d’elles.», explique dans un premier temps Justin Bieber.

Quelques lignes plus bas, l’artiste, qui pourrait bientôt sortir un nouvel album, poursuit: «Je suis tellement reconnaissant d’avoir tant de gens qui m’encouragent et me rendent plus fort, pour être meilleur. Mon but est d’encourager ceux qui sont autour de moi d’être la meilleure version d’eux-mêmes.»