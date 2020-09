DJ Khaled et Drake réalisent un clip délirant avec Justin Bieber dans «Popstars»

DJ Khaled et Drake font preuve d’humour. Il y a plus d’un mois, les artistes faisaient leur grand retour en sortant deux titres inédits, «Greece» et «Popstars». Pour cette dernière chansonn, ils viennent de partager le clip, pour le moins délirant. La vidéo commence par DJ Khaled qui ne cesse d’appeler Drake.

A travers plusieurs vidéos, l’artiste presse Drake pour sortir un clip de «Popstars». Devant toute cette effervescence, le canadien ne sait pas comment réagir: «Je ne peux pas faire de vidéo, je ne peux même pas enregistrer mon propre album en paix, je ne peux pas sortir du pays!», explique-t-il. Après quelques minutes de réflexion, il trouve enfin une solution. Drake va faire appel à un compatriote.