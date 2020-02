Justin Bieber: «Intentions», en duo avec Quavo, débarque ce vendredi!

Quelques heures après avoir dévoilé la tracklist de son prochain album, Justin Bieber vient de sortir un teaser pour son tout nouveau hit! Le chanteur sera en duo avec Quavo, ce vendredi 7 février. Le morceau s’appelle «Intentions» et promet de nous émouvoir.

Justin a partagé sur les réseaux sociaux un extrait du clip de «Intentions». On peut y entendre une femme dire: «Je ne devrais pas avoir peur lorsque je me sens inspirée» ou encore une petite fille : «Etais-je la plus sûre ?». Dans ces images, on découvre des gens dans la rue mais aussi Quavo et Justin Bieber entourés de jeunes enfants.