Charles (Star Academy) annonce une très bonne nouvelle à ses fans

Actuellement en pleine tournée avec ses camarades de la Star Academy, Charles vit un rêve éveillé depuis maintenant plusieurs mois. Après une superbe aventure au cœur de l’emblématique château de TF1, le jeune chanteur investit désormais les studios pour enregistrer ses premiers singles.

Souvent comparé à Grégory Lemarchal, Charles vient d’annoncer une grande nouvelle à ses fans.

Alors qu’il prépare activement son premier projet musical, il annonce sa signature avec Tôt ou Tard sur ses réseaux sociaux, le label qui accompagne notamment la carrière de Vianney. Une belle étape pour l’artiste, qui s’est exprimé avec émotion sur son canal Instagram pour le plus grand plaisir de ses fans : "Je suis trop trop trop heureux de rejoindre un magnifique label ! J’y retrouve de grands artistes. La route sera encore très très longue avant d’être à leur hauteur, mais je vais travailler dur et vous rendre fiers… ".

De son côté, le fondateur du label, Vincent Frerebeau, a partagé l’histoire derrière cette nouvelle : "Ça commence par le coup de fil d’un copain breton, qui me demande des conseils pour le fils de sa chérie. Alors on se prend un verre avec lui, juste pour ça, des conseils… Mais comment ne pas succomber au charme et au talent de Charles ?! Alors Charles, bienvenue chez Tôt ou Tard. Et à très vite pour de la musique ensemble".

De nombreux artistes ont d'ailleurs réagi à l’annonce, tels que Clara Luciani, Ebony ou encore Marguerite afin d’encourager le nouveau poulain du label. Très enthousiaste à l’idée d’entamer cette nouvelle aventure, cette signature ouvre-t-elle la porte à une collaboration avec Vianney pour Charles ? L’avenir nous le dira.