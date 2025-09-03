Elsa Bois relève ce défi de taille lancé par Florent Manaudou

Les fans d'Elsa Bois ne sont pas au bout de leurs surprises. Après avoir brillé en tant que danseuse sur le parquet de Danse avec les stars, puis avoir fait ses premiers pas d'actrice dans la série "Ici tout commence", la jeune femme a relevé un nouveau défi, dans un tout autre registre.
Elsa Bois a été invitée par la créatrice de contenu Laura Merino à participer à son concept-phare : aider les célébrités à faire des plongeons à des hauteurs spectaculaires. "Après avoir fait sauter McFly et Carlito l'été dernier et Florent Manaudou il y a quelques semaines, c'est au tour d'Elsa Bois de faire le grand saut avec moi", raconte cette ancienne plongeuse de haut vol dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.
Elsa Bois désignée par son partenaire Florent Manaudou
Et c'est Florent Manaudou, son partenaire de Danse avec les stars, qui a lancé ce défi à la danseuse professionnelle. "C'est Florent qui nous a suggéré cette grande danseuse lorsque je lui ai demandé qui il aimerait voir sauter après lui", poursuit Laura Merino avant de montrer un extrait vidéo dans lequel on voit Florent désigner Elsa Bois.
Dans la vidéo postée sur YouTube le 27 août dernier, on découvre Elsa Bois faire preuve de courage et enchaîner les sauts sans trop de difficulté à 3, 5, 7 et 10 mètres. Mais la danseuse est prise de peur avant de s'élancer du haut d'un rocher de 14 mètres, puis de 17 mètres.
"Je suis contente de l'avoir fait"
"J’ai trop envie de le faire. Je crois qu’il faut que j’y aille sinon je ne vais pas le faire. J’ai peur de fou, c’est dur d’y aller… Je ne suis pas sûre d’y arriver", déclare l'ex-copine de Michou. Elsa Bois repousse finalement ses limites et parvient à sauter en toute sécurité. "Je l'ai fait ! Je suis contente de l'avoir fait", s'écrit-elle une fois remontée à la surface de l'eau.
Après avoir visionné cette vidéo, les fans stupéfaits n'ont pas manqué de féliciter chaudement Elsa Bois. "Un gros respect à Elsa Bois, c'est une machine et ce big mental. Bravo à elle", "J'ai eu une adrénaline de dingue rien qu'en regardant le dernier saut ! Elsa une vraie championne, la force mentale qu'il faut pour s'engager sur une hauteur pareille sans y être habituée", "C'est une machine Elsa, elle a un sacré mental et quelle grace, epoustouflante un très grand bravo à notre danseuse préféré", peut-on lire dans les commentaires.
Elsa Bois lance à son tour ce défi à Inès Vandamme
À la toute fin de cette vidéo, c'est au tour d'Elsa Bois de désigner une personnalité qui pourrait relever ce défi extrême. "J'ai une pote qui est sportive et qui aime se challenger, c'est Inès Vandamme. (…) C'est une fille qui se lance plein de défis au niveau pro, au niveau sportif, donc je la verrais bien essayer ce genre de trucs là", assure la danseuse. Inès Vandamme acceptera-t-elle ce nouveau challenge ? Affaire à suivre.