Elsa Bois relève ce défi de taille lancé par Florent Manaudou

Les fans d'Elsa Bois ne sont pas au bout de leurs surprises. Après avoir brillé en tant que danseuse sur le parquet de Danse avec les stars, puis avoir fait ses premiers pas d'actrice dans la série "Ici tout commence", la jeune femme a relevé un nouveau défi, dans un tout autre registre.

Elsa Bois a été invitée par la créatrice de contenu Laura Merino à participer à son concept-phare : aider les célébrités à faire des plongeons à des hauteurs spectaculaires. "Après avoir fait sauter McFly et Carlito l'été dernier et Florent Manaudou il y a quelques semaines, c'est au tour d'Elsa Bois de faire le grand saut avec moi", raconte cette ancienne plongeuse de haut vol dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Elsa Bois désignée par son partenaire Florent Manaudou

Et c'est Florent Manaudou, son partenaire de Danse avec les stars, qui a lancé ce défi à la danseuse professionnelle. "C'est Florent qui nous a suggéré cette grande danseuse lorsque je lui ai demandé qui il aimerait voir sauter après lui", poursuit Laura Merino avant de montrer un extrait vidéo dans lequel on voit Florent désigner Elsa Bois.