"Il est profondément humain" : Julien Lieb dévoile les coulisses de son duo avec Soprano

Un peu plus tôt dans l’émission d’Elliot, Julien Lieb racontait que son ingénieur son avait déjà travaillé avec la star sur ses deux premiers albums. En révélant à Soprano cette anecdote sur le plateau de l’émission, ce dernier a sauté de joie. "J’en ai profité pour lui confier qu’il (l’ingénieur son) le voyait trop sur un morceau de mon album. Et il m’a directement répondu : ’Vas-y, envois le son’", se remémore le finaliste de la Star Ac’ avant de conclure : "On a fini par faire le single ensemble en studio, et en plus il rappe dessus."

Toujours durant le live Twitch d’NRJ, l’interprète de "Le jeu" n’a pas caché l’admiration qu’il porte à Soprano : "C’est quelqu’un de profondément humain." En attendant la sortie imminente de leur duo, Julien Lieb donne rendez-vous à ses fans le 24 septembre à la Cigale. Ce concert marquera aussi le lancement de sa tournée à travers la France. La billetterie est d'ores déjà ouverte !