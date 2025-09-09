"Il est profondément humain" : Julien Lieb dévoile les coulisses de son duo avec Soprano

Le 26 septembre, Julien Lieb dévoilera sa collaboration avec Soprano. Le morceau intitulé "Ça va (quand même)" figure dans la tracklist de son premier album "Naufragé". En attendant sa sortie, le chanteur en a dévoilé les coulisses à NRJ dans l’émission d’Elliot sur Twitch.
La rencontre avec Soprano
Les deux artistes se sont rencontrés l’année dernière lors d’un prime de la Star Academy réunissant les élèves de la même promotion que Julien Lieb. "Pendant la coupure pub, Soprano m’a regardé et m’a demandé si ça allait", explique l’ami de Pierre Garnier avant de préciser : "C’est un des artistes qui m’a donné envie d’écrire de la musique, donc à l’intérieur de moi je pète les plombs."
Un peu plus tôt dans l’émission d’Elliot, Julien Lieb racontait que son ingénieur son avait déjà travaillé avec la star sur ses deux premiers albums. En révélant à Soprano cette anecdote sur le plateau de l’émission, ce dernier a sauté de joie. "J’en ai profité pour lui confier qu’il (l’ingénieur son) le voyait trop sur un morceau de mon album. Et il m’a directement répondu : ’Vas-y, envois le son’", se remémore le finaliste de la Star Ac’ avant de conclure : "On a fini par faire le single ensemble en studio, et en plus il rappe dessus."
Toujours durant le live Twitch d’NRJ, l’interprète de "Le jeu" n’a pas caché l’admiration qu’il porte à Soprano : "C’est quelqu’un de profondément humain." En attendant la sortie imminente de leur duo, Julien Lieb donne rendez-vous à ses fans le 24 septembre à la Cigale. Ce concert marquera aussi le lancement de sa tournée à travers la France. La billetterie est d'ores déjà ouverte !