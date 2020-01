Jonas Brothers: leurs parodies délirantes de Camp Rock

Les Jonas Brothers, un plongeon dans le passé

Pour recréer cette fameuse scène et surtout leurs looks de l’époque, les Jonas Brothers ont tout mis en œuvre pour que la scène soit la réplique exacte du film. C’est pour cela qu’ils n’ont pas hésité à utiliser des perruques et leurs anciens vêtements. Les fans sont alors projetés 12 ans en arrière et revivent cette scène à l’identique.

Pour l’heure, la vidéo a été vue des millions de fois sur plusieurs réseaux sociaux. Le public adore cette parodie. Et ce n’est pas la seule qu’ils ont faite. D’autres scènes du film ont été tournées. Ces derniers temps, les artistes aiment se mettre dans la peau d’autres personnages. Tout comme ils l’ont fait dans leur dernier clip «What A Man Gotta Do».