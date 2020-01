Les Jonas Brothers s’inspirent de films mythiques pour «What A Man Gotta Do»

Les Jonas Brothers fous amoureux

Sophie Turner se lâche complètement et laisse place à la Olivia Newton-John très sexy comme à la fin du célèbre film. Quant à Kevin Jonas et Danielle, ils ont opté pour «Say Anything». Le tout avec la scène où John Cusack lève son poste de radio pour diffuser sa chanson. Mais ce dernier n’était plus au point, le Jonas Brothers a opté pour une version plus moderne…

Une nouvelle fois les Jonas Brothers ont décidé de mettre leurs femmes au centre de «What A Man Gotta Do», leurs femmes. Ils l’avaient déjà fait une première fois pour le clip de «Sucker». Avec ils avaient marqué leur grand retour sur le devant de la scène. En tout cas les fans sont unanimes, ils adorent les voir tous ensemble dans une vidéo qui respire l’amour.