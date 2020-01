Jonas Brothers : un équilibre familial pour chacun des frères

Kevin Jonas

L’aîné du clan Jonas partage la vie de Danielle Deleasa, ancienne coiffeuse qu'il a rencontrée aux Bahamas, depuis juin 2007. Ils se fiancent le 1er juillet 2009 avant de se marier le 19 décembre 2009. Deux petites filles Alena Rose (née le 2 février 2014) et Valentina Angelina (née le 27 octobre 2016) viennent agrandir la famille. Très présents sur les réseaux sociaux, les fillettes sont suivies par des millions d'internautes. Le couple aime se montrer et ils ont déjà mis en scène leur vie quotidienne dans l’émission de téléréalité "Married to Jonas". Mais Kevin Jonas et sa femme ont créé la surprise lorsqu’à la veille de la naissance d’Alena Rose Jonas, ils ont transformé l’événement en publicité, twittant pour une marque de produit lessive "Dreft". Un moyen comme un autre de financer les coûts liés à l’arrivée du bébé !

Joe Jonas

Joe est certainement celui qui a eu le plus d’aventures avant de rencontrer la femme de sa vie. Entre l’actrice Chelsea Kane, ses relations tumultueuses avec la chanteuse Taylor Swift ou encore Camilla Belle, Demi Lovato ou le mannequin Gigi Hadid, le jeune homme ne s’est pas fait que des amies! C’est en octobre 2016 que le play-boy va partager la vie de l'actrice britannique, Sophie Turner, de sept ans sa cadette. Ils se marient en octobre 2017 et ne se quittent plus. Joe Jonas va même lui dédier une chanson d’amour: "Hesitate", qui figure sur le dernier album des Jonas Brothers "Happiness Begins".

Nick Jonas

A 27 ans, Nick Jonas a connu une vie amoureuse mouvementée avant de rencontrer la femme avec qui il vit aujourd’hui. D’abord amoureux de Miley Cyrus entre juin 2006 et décembre 2007, Nick Jonas, star de Disney, va croiser la route de Selena Gomez. Entre les deux jeunes femmes, Nick n’arrive pas à faire son choix, et ce trio va ternir les relations entre les deux chanteuses. En juillet 2018, la pop star annonce s’être fiancé avec l'actrice indienne, Priyanka Chopra, de dix ans son aînée. Cette même année, ils se marient à Jodhpur, dans les traditions indiennes. La cérémonie durera quatre jours et depuis, les deux tourtereaux filent le parfait amour.

Une chanson d'amour

Les trois frères sont heureux en couple et ont tenu à l’afficher en famille. Après la séparation du groupe en 2013, ils reviennent en mars 2019 avec leur clip: "Sucker". Plus soudés que jamais, les frères ont souhaité réunir dans cette vidéo leurs femmes respectives. Comme dans un conte de fées, les Jonas parlent à leurs moitiés sur un ton langoureux et amoureux, comme dans ces extraits: "Demande-le moi et je te suivrai partout aveuglément" ou "Peu importe le chemin que tu empruntes, tu sais que tu me trouveras". Un clip qui fait du bien et témoigne du chemin parcouru des Jonas Brothers pour vivre sereinement leurs histoires d’amour.