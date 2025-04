"Price Tag" de Jessie J : quel est le sens du hit qui connait un regain de succès sur TikTok ?

Paroles de "Price Tag" de Jessie J

Okay, Coconut Man, Moonhead and Pea

You ready?

Seems like everybody's got a price

I wonder how they sleep at night

When the sale comes first and the truth comes second

Just stop for a minute and smile

Why is everybody so serious?

Acting so damn mysterious

Got shades on your eyes and your heels so high

That you can't even have a good time

Everybody look to their left

Everybody look to their right

Can you feel that? Yeah

We're paying with love tonight

It's not about the money, money, money

We don't need your money, money, money

We just wanna make the world dance

Forget about the price tag

Ain't about the, uh, cha-ching, cha-ching

Ain't about the, yeah, ba-bling, ba-bling

Wanna make the world dance

Forget about the price tag

We need to take it back in time

When music made us all unite

And it wasn't low blows and video hoes

Am I the only one getting tired?

Why is everybody so obsessed?

Money can't buy us happiness

Can we all slow down and enjoy right now?

Guarantee we'll be feeling alright

Everybody look to their left (to their left)

Everybody look to their right (to their right)

Can you feel that? Yeah

We're paying with love tonight

It's not about the money, money, money

We don't need your money, money, money

We just wanna make the world dance

Forget about the price tag

Ain't about the, uh, cha-ching, cha-ching

Ain't about the, yeah, ba-bling, ba-bling

Wanna make the world dance

Forget about the price tag (yeah, yeah)

Well, keep the price tag (yeah) and take the cash back (back)

Just give me six strings (six strings) and a half stack (half stack)

And you can, can keep the cars, leave me the garage

And all I, yes, all I need are keys and guitars

And guess what? In 30 seconds, I'm leaving to Mars

Yeah, we leaping across these undefeatable odds

It's like this, man, you can't put a price on a life

We do this for the love, so we fight and sacrifice every night

So we ain't gon' stumble and fall, never (nah)

Waiting to see this in the sign of defeat, uh-uh

So we gon' keep everyone moving their feet

So bring back the beat and then everyone sing

It's not about the money, money, money

We don't need your money, money, money

We just wanna make the world dance

Forget about the price tag

Ain't about the, uh, cha-ching, cha-ching

Ain't about the, yeah, ba-bling, ba-bling

Wanna make the world dance

Forget about the price tag (hey, hey)

It's not about the money, money, money (we don't need it)

We don't need your money, money, money (no I don't, we don't need it)

We just wanna make the world dance (dance)

Forget about the price tag (dance your ass off, ah-ah)

Ain't about the, uh, cha-ching, cha-ching

Ain't about the, yeah, ba-bling, ba-bling (it ain't about)

Wanna make the world dance (yeah, yeah)

Forget about the price tag (forget about the price tag)

Yeah, yeah, oh-oh

Forget about the price tag

Traduction en français de "Price Tag" de Jessie J

Okay, Homme-Noix de Coco, Tête de Lune et Pois

Vous êtes prêts ?

On dirait que tout le monde a un prix

Je me demande comment ils dorment la nuit

Quand la vente passe avant la vérité

Arrêtez-vous une minute et souriez

Pourquoi tout le monde est-il si sérieux ?

Agissant d'une manière si mystérieuse

Des lunettes de soleil sur les yeux et des talons si hauts

Que vous ne pouvez même pas vous amuser

Tout le monde regarde à sa gauche

Tout le monde regarde à sa droite

Vous sentez ça ? Ouais

Ce soir, on paie avec l'amour

Ce n'est pas une question d'argent, d'argent, d'argent

On n'a pas besoin de votre argent, argent, argent

On veut juste faire danser le monde

Oubliez l'étiquette de prix

Ce n'est pas une question de, euh, tchac-tchac

Ce n'est pas une question de, ouais, bling-bling

Je veux faire danser le monde

Oubliez l'étiquette de prix

Il faut qu'on remonte le temps

Quand la musique nous unissait tous

Et ce n'était pas des coups bas et des filles dans des clips vulgaires

Suis-je la seule à en avoir marre ?

Pourquoi tout le monde est-il si obsédé ?

L'argent ne peut pas acheter le bonheur

Peut-on ralentir et profiter de l'instant présent ?

Je vous garantis qu'on se sentira bien

Tout le monde regarde à sa gauche (à sa gauche)

Tout le monde regarde à sa droite (à sa droite)

Vous sentez ça ? Ouais

Ce soir, on paie avec l'amour

Ce n'est pas une question d'argent, d'argent, d'argent

On n'a pas besoin de votre argent, argent, argent

On veut juste faire danser le monde

Oubliez l'étiquette de prix

Ce n'est pas une question de, euh, tchac-tchac

Ce n'est pas une question de, ouais, bling-bling

Je veux faire danser le monde

Oubliez l'étiquette de prix (ouais, ouais)

Eh bien, gardez l'étiquette de prix (ouais) et reprenez le cash (cash)

Donnez-moi juste six cordes (six cordes) et une enceinte demi-stack (demi-stack)

Et vous pouvez, pouvez garder les voitures, laissez-moi le garage

Et tout ce dont, oui, tout ce dont j'ai besoin, ce sont des clés et des guitares

Et devinez quoi ? Dans 30 secondes, je pars pour Mars

Ouais, on saute par-dessus ces obstacles insurmontables

C'est comme ça, mec, on ne peut pas mettre un prix sur une vie

On fait ça par amour, alors on se bat et on se sacrifie chaque nuit

Alors on ne va pas trébucher et tomber, jamais (non)

Attendant de voir ça comme un signe de défaite, euh-euh

Alors on va continuer à faire bouger les pieds de tout le monde

Alors ramenez le rythme et ensuite tout le monde chante

Ce n'est pas une question d'argent, d'argent, d'argent

On n'a pas besoin de votre argent, argent, argent

On veut juste faire danser le monde

Oubliez l'étiquette de prix

Ce n'est pas une question de, euh, tchac-tchac

Ce n'est pas une question de, ouais, bling-bling

Je veux faire danser le monde

Oubliez l'étiquette de prix (hé, hé)

Ce n'est pas une question d'argent, d'argent, d'argent (on n'en a pas besoin)

On n'a pas besoin de votre argent, argent, argent (non, je n'en ai pas, on n'en a pas besoin)

On veut juste faire danser le monde (danser)

Oubliez l'étiquette de prix (dansez comme des fous, ah-ah)

Ce n'est pas une question de, euh, tchac-tchac

Ce n'est pas une question de, ouais, bling-bling (ce n'est pas une question de)

Je veux faire danser le monde (ouais, ouais)

Oubliez l'étiquette de prix (oubliez l'étiquette de prix)

Ouais, ouais, oh-oh

Oubliez l'étiquette de prix