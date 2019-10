Jessie J a écrit une chanson d'amour pour Channing Tatum

Jessie J: «On n’a pas souvent le temps de guérir de ses propres blessures»

L’artiste avait également révélé avoir pris du temps loin de l'industrie musicale pour «guérir» de ses propres blessures. La chanteuse britannique a déclaré: «Durant les deux années où j'ai participé à 'The Voice' en Australie, on m'a diagnostiqué des problèmes de santé dont je ne suis pas prête à en parler [publiquement] et auxquels je dois faire face en tant que femme. J'ai aussi perdu mes grands-parents et je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil. (…) Le plus dur quand on est un artiste, c'est qu'on doit ouvrir ses plaies pour guérir les autres et qu'on n'a pas souvent le temps de guérir soi-même de ses propres blessures».