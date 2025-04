"Adieu" de Jérémy Frerot : le hit qui a poussé des couples à se séparer

Après deux années d'absence, Jérémy Frerot a fait son grand retour avec un titre poignant et personnel, "Adieu". Dans cette chanson sortie en avril 2024, l’artiste évoque pour la première fois sa séparation avec Laure Manaudou, la mère de ses deux enfants. Une rupture qui a bouleversé sa vie de famille et qui l'a inspiré pour écrire ce morceau devenu aujourd’hui un grand succès.

Invité de l'émission de Camille Combal, sur NRJ, Jérémy Frerot est revenu sur ce morceau devenu un hymne de rupture. "Beaucoup de gens qui hésitaient avant de rompre ont sauté le pas grâce ou à cause de ta chanson", a déclaré l’animateur.

L’ex-Frero Delavega a alors confirmé avoir eu ce genre de retours de la part de ses fans. Le chanteur ne voit pas sa chanson comme un appel à la rupture, mais plutôt comme un message d'espoir : "Oui les couples se disent que c'est possible, ça peut bien se passer car ça peut ruiner des vies de rester ensemble alors qu'on n'est plus amoureux. J'ai reçu des messages me disant: 'On a sauté le pas grâce à ta chanson, ça peut bien se passer’".