Jennifer Lopez tease un prochain album pour le film «Marry Me»

Jennifer Lopez est pleine de surprises. Lors de son passage dans l’émission de Jimmy Fallon, la chanteuse s’est confiée sur le projet qu’elle vient de terminer. En effet, cette année l’artiste sera à l’affiche d’un nouveau film, «Marry Me». L’histoire met en scène une pop star qui est sur le point de se marier.

Mais elle découvre alors que son fiancé la trompe. Complètement perdue, elle décide de monter sur scène et là, elle choisit une personne au hasard parmi la foule, un professeur de mathématique, pour que ce dernier devienne son mari. Pour cette comédie romantique et musicale, JLo - qui enflammé Miami lors de la mi-temps du Super Bowl - a écrit et composé plusieurs titres pour le long-métrage.