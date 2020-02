Jennifer Lopez partage une vidéo des coulisses du Super Bowl 2020

Cette année encore, le Super Bowl a été marqué par un half time au sommet. Pour cette édition, Jennifer Lopez et Shakira ont interprété des medleys de leurs plus grands hits lors d’un show grandiose, suivi par des millions de téléspectateurs.

Très active sur les réseaux sociaux, l’interprète de «Jenny From the Block» a partagé une vidéo des coulisses de l’événement le plus suivi aux États-Unis. Durant les deux minutes de séquence filmée en noir et blanc et partagée sur YouTube, on découvre la superstar aux côtés de sa fille, Emme, juste avant de monter sur scène pour interpréter ensemble un extrait de «Let’s Get Loud».

Le duo apparaît particulièrement complice. La fillette, âgée de 11 ans, a reçu les encouragements de sa mère à quelques secondes du show.

Jennifer Lopez sur scène : une préparation millimétrée

Pour ce show de quelques minutes, l'interprète de "Baila Conmigo" était entourée d’une équipe conséquente. Comme en témoignent les confidences de son maquilleur sur la Toile, il aura fallu plusieurs heures pour préparer la star avant l’événement: «Nous avons commencé à 10h du matin et sommes allés chez Jennifer vers 10h30. Elle répétait, on a fait des essayages, et on a commencé les ongles, puis les cheveux, et ensuite le maquillage. Je n'avais pas fini, donc j'ai quitté sa maison vers 15h avec une escorte policière. J'ai repris le maquillage vers 16h30, jusqu'à 17h30. Nous avons fait un rapide essai, et puis nous avons fini et nous étions sur scène. C'était fou».