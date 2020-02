Jennifer Lopez: ses clips les plus torrides

La bomba latina

Lorsque le monde découvre Jennifer Lopez dans les années 2000, les hommes et les femmes sont subjugués par sa beauté. Corps parfait, courbes affriolantes, il est impossible de ne pas la remarquer. Jennifer Lopez a travaillé très dur pour en arriver là. Elle est partie de rien. À 18 ans, elle était même sans domicile. Avec le temps, elle est devenue une chanteuse, actrice, femme d’affaires et mère reconnue.

Jennifer Lopez travaille sur chacun de ses clips d’arrache-pied. Elle est une véritable perfectionniste. Il faut dire que chacune de ses vidéos fait le buzz. En effet, la chanteuse possède de nombreux talents. En plus d’être chanteuse, celle qu’on appelle la bomba latina est danseuse. Et elle n’hésite jamais à exhiber son corps et à montrer sa plastique de rêve. L’un de ses clips les plus torrides est "Love Don’t Cost a Thing" sorti en 2001. On y découvre Jennifer Lopez sur une plage. Elle se débarrasse de ses bijoux et vêtements et finit en petite culotte sur le sable.

Le vidéo de "I’m Gonna Be Alright" issue de l’album "J.Lo" fait également partie des clips les plus torrides de la chanteuse. Elle a été tournée dans le Bronx et montre Jennifer Lopez dans plusieurs situations. Tantôt mère de famille tantôt jeune femme qui attire de nombreux hommes, la chanteuse apparaît plus sexy que jamais.