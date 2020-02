Jennifer Lopez: une maman fière de ses jumeaux

Une vie amoureuse mouvementée

Si la carrière de Jennifer Lopez a toujours été au beau fixe, cela n’a pas été le cas de sa vie amoureuse. La chanteuse a en effet eu de nombreuses relations. Avant de débuter sa carrière, elle était mariée à un serveur cubain prénommé Noa. Leur mariage a duré un an. En août 1999, alors qu’elle vient de sortir son premier album "On the 6", elle fait la rencontre du rappeur P. Diddy. Leur histoire d’amour va être fusionnelle et passionnelle. Ils vont rester ensemble deux ans et mettront fin à leur relation en 2001. Quelques mois après leur rupture, Jennifer Lopez va rencontrer Cris Judd. Le jeune homme est chorégraphe et travaille sur plusieurs clips de la chanteuse. Jennifer Lopez épouse Cris Judd en septembre 2001. Ils divorcent en janvier 2003.

Entre temps, la bomba latina entame une relation avec l’acteur Ben Affleck. Ils vont rester ensemble deux ans. Quelques mois après sa rupture avec Ben Affleck, Jennifer Lopez épouse le chanteur Marc Anthony. Ensemble, ils vont avoir des jumeaux, Max et Emme. Malheureusement, le couple se sépare en juillet 2011. Ils restent cependant très proches et décident de garder une relation cordiale pour le bien de leurs enfants. Jennifer Lopez ne le cache pas, elle est une maman poule. Elle, qui a longtemps rêvé d’avoir des enfants passe maintenant le plus clair de son temps avec eux. Elle n’hésite pas à les gâter dès qu’elle le peut.

Une maman poule

La vie de Jennifer Lopez a considérablement changée depuis qu’elle a ses jumeaux. Dans une interview, la chanteuse affirme "que ses enfants lui ont donné une nouvelle direction. Ils lui ont fait comprendre ce qui était réel et ce qui ne l’était pas". Jennifer Lopez est très fière de ses jumeaux. Sur ses réseaux sociaux, elle partage souvent des photos et vidéos de Max et Emme. En 2018, elle est à l’affiche du film "Second Act". Pour accompagner le film, la chanteuse va enregistrer un titre intitulé "Limitless". Et c’est sa fille Emme qui va être le personnage principal du visuel de la chanson. Celle-ci apparaît également à la fin du clip. Jennifer Lopez s’est dite très fière de sa fille qui est très à l’aise devant la caméra.

En 2018, Max et Emme fêtent leurs dix ans. Et pour l’occasion, Jennifer Lopez a mis les petits plats dans les grands. Pour faire plaisir à ses jumeaux, la chanteuse a organisé leur anniversaire à Las Vegas. Elle a invité une trentaine de copains pour la grande fête. Au programme, après-midi jeux et diner d’anniversaire. Cet anniversaire a couté à la maman la modique somme de 13 000 euros. Mais elle le dit elle-même, rien n’est trop beau pour ses "noix de coco" comme elle aime les appeler. Sur Instagram, Jennifer Lopez a également publié une vidéo de ses jumeaux avec pour légende "ll m'est difficile d'admettre que ces deux forces de la nature sont entrées dans mon monde il y a 10 ans et ont changé ma vie pour toujours." Une très belle déclaration d’amour qui a ému de nombreux fans.