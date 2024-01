Jenifer est la nouvelle "Super Coach"

C’est Jenifer qui sera la première Super Coach de « The Voice ». Après Mika, elle endossera ce rôle lors des Super Cross Battles. « On est très heureux pour cette étape, qu'on va tourner la semaine prochaine, d'avoir le grand retour d'une coach qu'on adore, qui est iconique dans la famille "The Voice". Elle ne s'est pas assise dans le fauteuil depuis très longtemps, elle fera son grand retour à cette occasion. C'est Jenifer ! » a indiqué Matthieu Grelier, producteur de « The Voice ».

Un retour très apprécié d’autant qu’en 2021, celle qui prépare un nouvel album avait annoncé quitter l’émission au plus grand regret des fans. Le temps d’une soirée elle sera donc présente et assistera à chaque duo et votera pour son talent préféré à l’aide d’un boîtier au même titre que le public. Simplement, son vote comptera pour 10% et pourra donc tout faire basculer…