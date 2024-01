Santa rejoint la troupe des Enfoirés

Le grand show démarre ce soir. C’est ce mercredi 17 janvier que débute le nouveau spectacle des Enfoirés intitulé : «Enfoirés 2024. On a 35 ans !». Les chanteurs de la troupe investissent l'Arkéa Arena de la ville de Bordeaux pendant 7 jours consécutifs, dès ce soir jusqu’au lundi 22 janvier 2024 inclus. Ce concert sera ensuite diffusé au début du mois de mars prochain sur TF1.

En attendant de pouvoir découvrir les images du spectacle tant attendu, les artistes présents à Bordeaux dévoilent quelques extraits des coulisses. Santa, par exemple, a le bonheur d’annoncer qu’elle rejoint les Enfoirés pour la première fois de sa carrière. Dans une vidéo postée sur Instagram, on la découvre sur scène.

«J’ai l’honneur de vous annoncer que c’est ma première année aux Enfoirés !», s’exclame la chanteuse avant de crier et filmer ses camarades à ses côtés.

L’interprète de «Popcorn salé» ne cache pas sa fierté non plus en légende de sa vidéo. On peut ainsi lire sur son compte Instagram : «Je suis si joliment accueillie, je vais essayer d’œuvrer humblement auprès des bénévoles en chantant pour ceux qui n’ont plus rien, sans idéologie discours, ou baratin. Une cagnotte de don est ouverte sur mon profil.»