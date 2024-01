Jenifer : cet acteur aurait pu vivre un moment inoubliable avec la chanteuse !

Gil Alma s’en mord les doigts. Le célèbre acteur français aurait pu vivre un grand moment avec la chanteuse Jenifer…

La star de «Nos chers voisins» et «César Wagner» a débuté en faisant des apparitions dans de nombreuses fictions mais aussi des clips. Il a notamment participé au tournage de la vidéo «Les Jours électriques» de Jenifer. L’acteur de 44 ans jouait le compagnon de la chanteuse qui se défoulait sur lui. Alors qu'il veut être aux petits soins pour sa dulcinée, la superstar lui fait vivre un véritable enfer. Un tournage explosif que Gil Alma n’oubliera jamais notamment à cause d’un regret.

D’après le média «Auféminin», Gil Alma a révélé à «Variation»: «Vers le clap final, le réalisateur me dit : 'À la fin, vous devez vous embrasser. Dans le scénario, Jenifer s’embrouillait avec son mec, que j’interprétais. Moi, j’étais venu avec ma femme d’alors, et au moment du plan du baiser, je n’ai pas eu les couilles de l’embrasser… Et crois-moi, je le regrette grave !»