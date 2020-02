Slimane, Jenifer, Black M…: le spectacle des Enfoirés 2020 sera diffusé le 6 mars

Les Enfoirés réunis sur un hymne entrainant

Cette année, l’hymne officiel a été écrit et composé par TiBZ et Boulevard des Airs. Le groupe français s’était confié sur leur hit, «A côté de toi», au micro d’NRJ, le mois dernier. «C’est énorme pour nous d’entendre la chanson qui a été composée par nous et arrangée et chantée par plein d’artistes presque tous plus grands que nous.», ont révélé Sylvain et Florent.

Boulevard des Airs et TiBZ n’auraient cependant pas fait d’apparition sur scène. D’autres chanteurs, cependant, ont donné de la voix pour la première fois en soutien aux Restos du Cœur: le rappeur Black M, la chanteuse Vitaa ou encore l’humoriste Ines Reg.