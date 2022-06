Les stars qui n’ont pas le bac

Certaines célébrités n’ont pas eu besoin d’obtenir le bac pour réussir. Jenifer, a par exemple, très tôt abandonné ses études pour se consacrer entièrement à la musique. Après avoir redoublé sa seconde, elle s’inscrit avant son 18ème anniversaire à la Star Academy et démarre alors une carrière exceptionnelle! La chanteuse fête d’ailleurs ses 20 ans dans le métier cette année!

Une autre très célèbre chanteuse est arrivée au sommet sans diplôme. Rihanna a abandonné le lycée à 16 ans ! Tout comme Harry Styles qui a percé dans l’émission «X Factor» et débuté sa carrière avec les One Direction, avant de pouvoir terminer le lycée. Ed Sheeran, quant à lui, a décidé de quitter le foyer familial à l’âge de 16 ans pour emménager à Londres. Le but: faire connaitre sa musique. Pari gagné puisque quatre ans plus tard il se hisse au sommet des charts avec son premier album «+».

En pleine ascension, Louane a dû faire un choix. La jeune femme, à l’âge de 18 ans, a sorti son premier album à grand succès après avoir brillé dans l’émission The Voice sur TF1. Elle n’avait donc pas le temps de s’occuper de ses révisions.

Omar Sy a voulu se faire connaitre très tôt. L’année du bac, il abandonne le lycée pour concrétiser son rêve avec son ami Fred Testot. Après avoir fait ses débuts à Radio Nova, il est embauché pour faire des sketchs au Festival de Cannes avec Jamel Debbouze, sur Canal+. La suite on la connait. César, Golden Globe… Sa carrière en tant qu’humoriste et acteur est assez remarquable.

Les stars qui ont le bac

Certaines personnalités ont réussi à mener de front leurs ambitions artistiques et leurs études. Justin Bieber a obtenu son diplôme de fin d’étude, qui est l’équivalent du baccalauréat, tout en explosant tout sur son passage avec son premier hit «Baby». Sa girlfriend de l’époque, Selena Gomez, a elle été diplômée deux fois: dans son lycée et à l’écran, pour les besoins d’un film.

Ariana Grande a débuté sa carrière de chanteuse très jeune. Afin de pouvoir mener de front ses spectacles à Broadway et ses études, elle suivait des cours par correspondance et a donc réussi à finir le lycée.

Vianney, qui se destinait à une carrière dans la mode au départ, a eu son bac il y a quelques années déjà. Personne ne connait sa moyenne obtenue mais il n’aurait pas excellé dans toutes les matières. La preuve avec ce tweet datant de 2017 : «Certains me disent avoir cité des phrases de mes chansons au #BacPhilo. MERCI hein ! Mais sans vouloir vous stresser, j'avais eu 5/20.»

Du côté des youtubeurs, Squeezie a, lui, obtenu son baccalauréat ES. Mcfly et Carlito, quant à eux, ont un tout autre profil : un bac L pour McFly et son acolyte a pour sa part un bac S.