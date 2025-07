Marine (Star Academy) : ses rares confidences sur sa vie amoureuse

Depuis sa sortie du télé crochet de TF1 et sa victoire face à Ebony, Marine mène une vie à cent à l’heure. Lors d’un entretien avec le magazine Ciné Télé Revue publié ce jeudi 17 juillet, l’ex-étudiante en chirurgie dentaire se confie sur son ascencion qui laisse peu de place à une vie sentimentale "Je manque de temps et je suis tellement concentrée sur la musique. C'est un peu la course. Pour l'instant je réalise mon rêve et on verra plus tard", explique-t-elle.

Il est vrai que ces derniers mois, la chanteuse jongle entre les concerts avec ses anciens camarades à travers la Star Academy Tour, la sortie de ses singles, les apparitions promotionnelles et plus récemment, la sortie de son tout premier album "Cœur maladroit".

Si la jeune nordiste parle des relations amoureuses dans ses chansons, elle assume pour autant préférer se consacrer à ses projets : "L'amour ne fait pas partie de mes priorités du moment. Ce n'est pas quelque chose que j'attends particulièrement", avoue-t-elle. Cependant, un autre frein se joint à son emploi du temps déjà bien encombré : son nouveau statut de célébrité.

Marine, qui songe malgré tout au grand amour, se questionne sur l’impact de sa popularité sur l’intérêt des autres envers elle. "C'est sûr que j'espère trouver quelqu'un de bien un jour, mais la célébrité nous fait parfois douter des vraies intentions : sont-ils là sincèrement ou par intérêt ?", dit-elle. Depuis l’explosion de sa notoriété, nombreux sont les fans à soutenir l’interprète de "Ma faute".

Son opus "Cœur Maladroit" qui connait un véritable succès sillonnera l’hexagone en novembre 2025 à travers sa première tournée en partenariat avec NRJ.