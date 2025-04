Helena en tournée : qui assure ses premières parties ?

C’est parti ! Helena a donné, ce mercredi 23 avril, le tout premier concert de sa grande tournée en solo, qui se fera d'abord dans des petites salles avant de partir à l'assaut des Zéniths. Des dates très attendues, qui affichent complet et qui prouvent à quel point la jeune femme est devenue un véritable phénomène en seulement une année de carrière.

À travers des chansons d’amour et d’émancipation, Helena séduit un public toujours plus large. Et pour sa tournée, l'interprète de "Mauvais Garçon" a voulu mettre en lumière plusieurs artistes qu’elle affectionne tout particulièrement. Alors, quels artistes assurent les premières parties du "Hélé Tour" ?

Kaky

Pour sa première date à Forges-les-Eaux, Helena a mis à l’honneur le chanteur pop Kaky. L’interprète de "Voyage de nuit" a prévu de revenir plusieurs fois. Il est annoncé à Reims, Lille et Nancy en avril, et même à l'Olympia de Paris le 18 juin prochain.