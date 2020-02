Billie Eilish, Harry Styles, Lizzo…: retour sur les lives, récompenses et tapis rouge des Brit Awards 2020

Brit Awards 2020: des performances incroyables

Le moment qu’il ne fallait surtout pas manquer des Brit Awards 2020 est la présentation en live du nouveau hit de Billie Eilish pour le film «James Bond». La chanteuse a interprété «No Time To Die» accompagnée de son frère Finneas mais aussi d’un orchestre impressionnant, sur scène. Une performance acclamée par le public entier. L’artiste a par la suite révélé: «Je pensais qu’on me détestait récemment. Et quand je suis montée sur scène, je vous ai vus me sourire… ça m’a fait pleurer. Et j’ai envie de pleurer maintenant.»