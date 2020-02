Lewis Capaldi aimerait faire la bande-originale du prochain James Bond

Le prochain James Bond au cinéma sera porté par la voix douce et puissante de Billie Eilish. La célèbre chanteuse a ainsi composé, aux côtés de son frère et producteur Finneas O’Connell, le morceau phare de la prochaine bande-originale du long-métrage intitulé «No Time To Die».

Après Alicia Keys, Adele ou encore Sam Smith, c’est donc au tour de l’interprète de «Bad Guy» de se lancer dans cette grande aventure. L’artiste a ainsi proposé une ballade mélancolique et sombre d’une durée de 4 minutes alliant du piano et du violon.

Un projet qui a visiblement convaincu les adeptes de l’agent 007 mais aussi Lewis Capaldi. Le chanteur écossais n’a pas tari d’éloges à ce sujet et a confié son désir de lui aussi poser sa voix sur une prochaine chanson de James Bond: «Elle va probablement gagner beaucoup d’argent après ça et j’adorerais avoir une petite part, a-t-il confié dans un sourire dans les colonnes de Metro UK. Blague à part, je pense qu’en général les bandes originales de James Bonds sont quelque chose que tout le monde veut faire où au moins essayer. Je ne suis pas certain si je serai bon, je pense que son frère et elle ont fait un excellent travail».

Lewis Capaldi en haut des charts

Avec son univers bien à lui et ses ballades telles que «Someone You Loved» ou encore «Before You Go», Lewis Capaldi s’impose sur le devant de la scène. Et l’artiste a aussi prévu une tournée événement aux côtés de l’ancien membre du groupe One Direction, Niall Horan.

Récemment, Lewis Capaldi a également été récompensé lors de la 40ème cérémonie des BRIT Awards organisée à Londres. Il a ainsi gagné le titre de «Révélation de l’année» mais aussi «Chanson de l’année» avec «Someone You Loved».