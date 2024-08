H.E.R. : qui est la musicienne qui a interprété l’hymne américain lors de la cérémonie de clôture ?

Un talent précoce

C’est l’artiste H.E.R. qui s’est chargée de cette honorable tâche. Gabriella Wilson, de son vrai nom, est une chanteuse de RnB de 27 ans aux multiples talents. De son père, un guitariste afro-américain, elle tient un talent pour les instruments de musique, notamment la guitare. Dès son enfance, la chanteuse se fait remarquer via des épisodes d’émission de télévision. Elle signe son premier contrat en 2007 avec le label J Records. Elle est alors âgée de 14 ans.

Gabriella laisse la place à H.E.R

Souhaitant mettre de côté sa personne et se focaliser sur sa musique, Gabriella Wilson délaisse son vrai nom en 2016 au profit d’un acronyme : H.E.R., qui signifie « Having Everything Revealed », ou « Avoir tout révélé ». C’est sous cet alias que l’artiste dévoile son premier album intitulé « H.E.R. », un projet qui bénéficie d’un accueil chaleureux aux Etats-Unis. La chanteuse rempile en 2019 avec « I Used To Know Her », son deuxième et dernier album en date.