Red Hot Chili Peppers en cinq titres incontournables

« Can’t Stop » (2002)

Les fans des Red Hot ont tendance à dire que les albums comportant la guitare de John Frusciante sont les meilleurs, et ils n’auraient pas forcément tort. Présent sur l’album « By the Way » de 2002, le musicien trouve le riff aussi entêtant qu’épique de « Can’t Stop ». Anthony Kiedis n’a eu qu’à poser son habituel phrasé rap pour concevoir un classique générationnel.