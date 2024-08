Musique électro : l’excellence à la française

Daft Punk : la French Touch autour du monde

On ne les présente plus ! Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter créent leur groupe en 1992. Initialement appelé Darlin, le duo trouve son appellation finale après avoir été qualifié de « punks débiles » par un chroniqueur britannique.

Les deux parisiens dévoilent ensuite trois albums de pure électro composée de boites à rythmes et de boucles house de la meilleure facture. Le quatrième album, et le dernier, intitulé « Random Access Memories » est un hommage aux inspirations des deux musiciens et fait figurer d’immenses noms comme Pharrell Williams, Nile Rodgers ou encore Julian Casablancas.