ibis RockCorps : À la rencontre des bénévoles avec Franglish

« Je suis venu voir les participants qui ont donné 4 heures de leur temps pour le concert du 29 mai », commente le chanteur au micro d’NRJ. « J’avais envie de donner mon soutien et mon respect parce que c’est fort ce qu’ils font. Ça inspire le respect de montrer qu’il y a tous les participants et qu’il n’y a pas une catégorie précise. Tout le monde est mélangé peu importe la couleur. Je trouve que c’est beau à voir et on devrait voir ça plus souvent. »

Pour tous ceux qui souhaiteraient participer au programme et assister au concert événement du 29 mai à l’Accor Arena, rendez-vous sur le site du programme ibis RockCorps.