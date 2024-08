Eminem tire les larmes de ses fans et de Jelly Roll dans « Somebody Save Me »

« J'ai ressenti chaque mot qu'Eminem a écrit »

Tout en simplicité et en émotion, ce clip, qui se joue entre quatre murs, n’a pas manqué de faire réagir les fans. Dans les commentaires, nombre d’entre eux ont d’ailleurs exprimé leur ressenti : « Slim Shady nous fait rire..., Eminem nous fait réfléchir..., Marshall nous fait pleurer... », « C'est bouleversant. La guérison est tellement grande lorsqu'un parent admet ses erreurs et assume ses responsabilités » ou encore « Il aurait pu être vraiment perdu. Ses filles l'ont sauvé. C'est une chanson si vulnérable et si pure », peut-on lire.

Mais le témoignage le plus touchant est certainement celui de Jelly Roll, lui-même. « Quand je suis sorti de prison à 17 ans à Nashville, ils jouaient "Lose Yourself" lorsque je montais sur scène lors des batailles de freestyle, raconte le chanteur américain sur Instagram. J'ai ressenti chaque mot qu'Eminem a écrit. Je le comprends et j'ai eu l'impression qu'il me comprenait, ce qui était rare, car j'ai passé la majeure partie de ma vie à me sentir incompris. Vous pouvez donc imaginer ce que j'ai ressenti lorsque j'ai reçu l'appel disant qu'Eminem allait sampler ma chanson "Save Me" sur son nouvel album. Et le fait qu'il utilise la chanson pour parler de ce qui aurait pu arriver s'il avait permis à ses démons de gagner m'a fait pleurer ».