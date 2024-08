Aya Nakamura : ses confidences sur sa performance aux JO de Paris 2024

Aya Nakamura répond aux polémiques sur sa participation à la cérémonie d'ouverture

Connue pour son franc-parler, la chanteuse de 29 ans a poursuivi la conversation avec ses fans en dévoilant qu’elle n’avait pas suivi toutes les polémiques la concernant. « Avec l'équipe des JO, on organisait le show en mode détente. Mais quand je voyais des trucs sur les réseaux sociaux, heureusement que je ne suis pas tombée sur tout parce que j'aurais pu insulter des mamans », a-t-elle confié avant d’ajouter : « je vais vous dire la vérité, avant d'être chanteuse, je n'ai jamais eu de remarques bizarres sur mon physique. Je pense qu'en tant qu'artiste femme noire, j'ai pris pour tout le monde. J'ai affaire à des discussions où les gens me disaient : 'ah, tu es sensible?' Ben ouais ».

Mais qu’à cela ne tienne, celle que l’on surnomme la reine de France ne s’est pas laissé atteindre par ces attaques et se félicite pour cette performance remarquée. « C'était trop bien. Je suis trop fière de moi. Je suis contente. C'est un show de plus qui a été fait […] On s'est amusés de ouf avec la Garde républicaine. On s'est vraiment amusés pendant les répétitions. Aya Nakamura X la Garde républicaine, c’était banger ».

En ce qui concerne la sortie d’un potentiel single de sa reprise de Charles Aznavour, la chanteuse a simplement plaisanté en répondant : « Charles Aznavour, vous blaguez, il est technique. La manière de poser des années 1950, ça n'a rien à voir avec notre manière de chanter. Va chanter ça quand tu es Aya Nakamura! »