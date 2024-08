Eminem révèle pourquoi il a dit adieu à Slim Shady

Explication. Eminem a dévoilé, le 2 juillet dernier, son douzième album studio intitulé « The Death of Slim Shady ». Comme son nom l’indique, ce disque tire un trait sur l’arc du personnage Slim Shady, star de la fin des années 90, qui a donné naissance à des hits comme « My Name Is ». Dans une vidéo dévoilée par le média Complex, le rappeur s’entretient avec cet alter-ego culte dans une discussion pour le moins houleuse.

Dans une mise en scène rendue possible par l’intelligence artificielle, le rappeur en sweatshirt et portant la barbe, discute avec une version plus jeune de lui-même, arborant la coupe décolorée et le style urbain des années 2000. Ce dernier, Slim Shady, semble en vouloir à son créateur de l’avoir évincé : « Tu as une seule ère qui importe, la mienne. Tout ce à quoi les gens pensent quand ils pensent à Eminem, c’est p*tain de ‘yours truly’ ». La dernière phrase fait référence aux paroles du tube « Stan » d’Eminem sorti en 2000.