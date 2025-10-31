"Azizam" d’Ed Sheeran : que signifient les paroles du hit ?

Quatre mois après sa sortie, "Azizam" continue de faire vibrer les fans d'Ed Sheeran. Née d'une collaboration entre la star britannique et le producteur suédois-iranien Ilya Salmanzadeh - connu notamment pour son travail avec Ariana Grande -, la chanson s'approche actuellement des 350 millions d'écoutes.
Le mot "Azizam" signifie "mon chéri " ou "ma chérie " en persan et permet de donner le ton de cette chanson fédératrice pensée comme une déclaration d'amour à sa femme, Cherry Seaborn. Dans les paroles, Ed Sheeran évoque la complicité, la tendresse et le désir, en invitant sa moitié à profiter de chaque instant ensemble.
Les paroles donnent envie d’être reprises en chœur : "Ma chérie/ Retrouve-moi sur la piste de danse ce soir / Montre-moi comment bouger comme l'eau / Entre les lumières dansantes / Sois à moi, sois à moi, ma chérie / Je ne veux être nulle part ailleurs qu'ici avec toi maintenant", chante notamment Ed Sheeran dans le refrain addictif.
Paroles d'"Azizam" d'Ed Sheeran
Azizam
Meet me on the floor tonight
Show me how to move like the water
In between the dancing lights
Be mine, be mine, azizam
I wanna be nowhere but here with you now
I wanna be one in this space
I wanna be tangled and wrapped in your cloud
I wanna be close to your face
Well, tomorrow can wait, losing time in this place
Till the sun is awake, be like a magnet on me
I don't care what they say, we can do it our way
And if love's just a game, then come and play
Azizam
Meet me on the floor tonight
Show me how to move like the water
In between the dancing lights
Be mine, be mine, azizam
Azizam
I wanna get lost in your ocean and drown
I wanna be careless and free
I wanna live here in the moment we found
I wanna be all that you see
Well, tomorrow can wait, losing time in this place
Till the sun is awake, be like a magnet on me
I don't care what they say, we can do it our way
And if love's just a game, then come and play
Azizam
Meet me on the floor tonight
Show me how to move like the water
In between the dancing lights
Be mine, be mine, azizam
Meet me on the floor tonight
Show me how to move like the water
In between the dancing lights
Be mine, be mine, azizam
Azizam
Traduction en français d'"Azizam"
Ma chérie
Retrouve-moi sur la piste de danse ce soir
Montre-moi comment bouger comme l'eau
Entre les lumières dansantes
Sois à moi, sois à moi, ma chérie
Je ne veux être nulle part ailleurs qu'ici avec toi maintenant
Je veux être un dans cet espace
Je veux être enchevêtré et enveloppé dans ton nuage
Je veux être près de ton visage
Eh bien, demain peut attendre, perdre du temps à cet endroit
Jusqu'à ce que le soleil se réveille, sois comme un aimant sur moi
Je me fiche de ce qu'ils disent, nous pouvons le faire à notre manière
Et si l'amour n'est qu'un jeu, alors viens jouer
Ma chérie,
Retrouve-moi sur la piste de danse ce soir
Montre-moi comment bouger comme l'eau
Entre les lumières dansantes
Sois à moi, sois à moi, ma chérie
Ma chérie,
Je veux me perdre dans ton océan et me noyer
Je veux être insouciant et libre
Je veux vivre ici dans le moment que nous avons trouvé
Je veux être tout ce que tu vois
Eh bien, demain peut attendre, perdre du temps à cet endroit Jusqu'à ce que le soleil se réveille, sois comme un aimant sur moi Je me fiche de ce qu'ils disent, nous pouvons le faire à notre manière
Et si l'amour n'est qu'un jeu, alors viens jouer
Ma chérie
Retrouve-moi sur la piste de danse ce soir
Montre-moi comment bouger comme l'eau
Entre les lumières dansantes
Sois à moi, sois à moi, ma chérie
Ma chérie