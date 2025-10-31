"Azizam" d’Ed Sheeran : que signifient les paroles du hit ?

Les paroles donnent envie d’être reprises en chœur : "Ma chérie/ Retrouve-moi sur la piste de danse ce soir / Montre-moi comment bouger comme l'eau / Entre les lumières dansantes / Sois à moi, sois à moi, ma chérie / Je ne veux être nulle part ailleurs qu'ici avec toi maintenant", chante notamment Ed Sheeran dans le refrain addictif.

Paroles d'"Azizam" d'Ed Sheeran

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancing lights

Be mine, be mine, azizam

I wanna be nowhere but here with you now

I wanna be one in this space

I wanna be tangled and wrapped in your cloud

I wanna be close to your face

Well, tomorrow can wait, losing time in this place

Till the sun is awake, be like a magnet on me

I don't care what they say, we can do it our way

And if love's just a game, then come and play

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancing lights

Be mine, be mine, azizam

Azizam

I wanna get lost in your ocean and drown

I wanna be careless and free

I wanna live here in the moment we found

I wanna be all that you see

Well, tomorrow can wait, losing time in this place

Till the sun is awake, be like a magnet on me

I don't care what they say, we can do it our way

And if love's just a game, then come and play

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancing lights

Be mine, be mine, azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancing lights

Be mine, be mine, azizam

Azizam

Traduction en français d'"Azizam"

Ma chérie

Retrouve-moi sur la piste de danse ce soir

Montre-moi comment bouger comme l'eau

Entre les lumières dansantes

Sois à moi, sois à moi, ma chérie

Je ne veux être nulle part ailleurs qu'ici avec toi maintenant

Je veux être un dans cet espace

Je veux être enchevêtré et enveloppé dans ton nuage

Je veux être près de ton visage

Eh bien, demain peut attendre, perdre du temps à cet endroit

Jusqu'à ce que le soleil se réveille, sois comme un aimant sur moi

Je me fiche de ce qu'ils disent, nous pouvons le faire à notre manière

Et si l'amour n'est qu'un jeu, alors viens jouer

Ma chérie,

Retrouve-moi sur la piste de danse ce soir

Montre-moi comment bouger comme l'eau

Entre les lumières dansantes

Sois à moi, sois à moi, ma chérie

Ma chérie,

Je veux me perdre dans ton océan et me noyer

Je veux être insouciant et libre

Je veux vivre ici dans le moment que nous avons trouvé

Je veux être tout ce que tu vois

Eh bien, demain peut attendre, perdre du temps à cet endroit Jusqu'à ce que le soleil se réveille, sois comme un aimant sur moi Je me fiche de ce qu'ils disent, nous pouvons le faire à notre manière

Et si l'amour n'est qu'un jeu, alors viens jouer

Ma chérie

Retrouve-moi sur la piste de danse ce soir

Montre-moi comment bouger comme l'eau

Entre les lumières dansantes

Sois à moi, sois à moi, ma chérie

Ma chérie