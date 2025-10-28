Rosalía sort "Berghain", sa nouvelle symphonie au clip renversant

Un avant-goût tonitruant. Lundi 27 octobre à 17h, les fans se pressaient sur le lien YouTube de la première du clip de "Berghain", le seul single révélé des 18 titres qui composeront "LUX", son nouvel album attendu le 7 novembre.
En collaboration avec l'artiste islandaise Björk et le musicien américain ,Yves Tumor, la star catalane signe un titre extraordinairement complexe qui mêle trois langues et plusieurs genres musicaux.
Des notes époustouflantes en allemand et le timbre soprano de Rosalía ouvrent ce clip envoûtant où l'on retrouve la chanteuse aux prises avec un mysticisme divin. Cette dernière s'est d'ailleurs teint une auréole de blond sur ses cheveux bruns pour l'occasion.
Pour cette performance opératique, la jeune femme est accompagnée d'un orchestre symphonique. Les cordes, notamment, composent le refrain entêtant de "Berghain" dont le titre correspond au célèbre club techno berlinois.
La chanson et sa vidéo officielle forment ensemble un chaos lumineux et unique, celui d'une Rosalía en pleine renaissance artistique. A écouter de toute urgence.