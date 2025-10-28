Rosalía sort "Berghain", sa nouvelle symphonie au clip renversant

Un avant-goût tonitruant. Lundi 27 octobre à 17h, les fans se pressaient sur le lien YouTube de la première du clip de "Berghain", le seul single révélé des 18 titres qui composeront "LUX", son nouvel album attendu le 7 novembre.

En collaboration avec l'artiste islandaise Björk et le musicien américain ,Yves Tumor, la star catalane signe un titre extraordinairement complexe qui mêle trois langues et plusieurs genres musicaux.