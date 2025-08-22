Millie Bobby Brown devient maman à 21 ans : un choix inspiré par ses parents

La famille s'agrandit. Après avoir célébré leur mariage en mai 2024, l'actrice Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi, le fils du chanteur Jon Bon Jovi, ont annoncé une heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux, ce 21 août : ils sont devenus parents !

"Cet été, nous avons accueilli notre adorable petite fille par la voie d'adoption. Nous sommes plus qu’excités d’ouvrir ce nouveau chapitre de notre vie en tant que parents, dans la sérénité et l’intimité", a partagé le couple. Avant de conclure : "Et puis ils furent trois. Avec amour, Millie et Jake Bongiovi." La publication Instagram a reçu, en quelques heures seulement, plus de 2,2 millions de likes d'internautes heureux de la nouvelle.