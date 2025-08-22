Millie Bobby Brown devient maman à 21 ans : un choix inspiré par ses parents

La famille s'agrandit. Après avoir célébré leur mariage en mai 2024, l'actrice Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi, le fils du chanteur Jon Bon Jovi, ont annoncé une heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux, ce 21 août : ils sont devenus parents !
"Cet été, nous avons accueilli notre adorable petite fille par la voie d'adoption. Nous sommes plus qu’excités d’ouvrir ce nouveau chapitre de notre vie en tant que parents, dans la sérénité et l’intimité", a partagé le couple. Avant de conclure : "Et puis ils furent trois. Avec amour, Millie et Jake Bongiovi." La publication Instagram a reçu, en quelques heures seulement, plus de 2,2 millions de likes d'internautes heureux de la nouvelle.
Révélée dans la série "Stranger Things", Millie Bobby Brown avait déjà évoqué à plusieurs reprises son désir de fonder une famille jeune. La raison ? Ses parents ont eux-même acceuilli leur premier enfant assez tôt. "Ma mère a eu son premier enfant à 21 ans et mon père à 19 ans. Depuis l’enfance, j’ai toujours dit que je voulais devenir une maman comme elle", a-t-elle confié dans le podcast "Smartless", en mai dernier.
D'autres enfants à venir ?
Millie Bobby Brown ne compte pas s'arrêter là ! La jeune femme a également exprimé son souhait de reproduire son schéma familial en fondant une grande famille. "Je veux vraiment une grande famille. Nous sommes quatre dans ma famille. Jake fait aussi partie d'une fraterie de quatre. Donc, c’est clairement inscrit dans notre avenir", a assuré la star britannique.