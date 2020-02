DJ Snake se confie au micro d’NRJ : «Je suis une sorte d’électron libre»

«C’est juste une histoire de casser les codes». Voilà comment DJ Snake définirait son style musical. L’artiste français a surpris son public en dévoilant la réédition de son dernier album «Carte Blanche». Franc succès dès sa sortie, l’opus abrite les titres qui font danser le monde entier comme «Loco Contigo» ou encore «Taki Taki».

Mais ici, le challenge était bien différent. Pour DJ Snake, le but est d’être là où on ne l’attend pas: «Si je continuais sur la même lignée avec le même type de genre et de toucher le même public ça irait beaucoup plus vite. Mais ce n’est juste pas moi en fait. Je me lasse rapidement des choses et quand je fais un morceau j’essaie d’aller à l’opposé juste après. C’est juste une histoire de casser les codes et les formats. Je suis une sorte d’électron libre, je fais ce que je veux».

Cette fois-ci, DJ Snake a fait appel à de nombreux DJs, artistes, remixeurs et producteurs pour réinventer ses propres morceaux: «Je leur ai demandé de retoucher, de refaire des versions et de aussi tendre la main à certains jeunes DJs qui commencent ou qui ont très peu de visibilité. Donc le fait de mettre un peu ces jeunes-là en lumière, je pense que c’était une démarche assez cool».