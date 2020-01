DJ Snake dévoile un nouveau remix de «Loco Contingo»

DJ Snake: le succès de son album «Carte Blanche»

La version originale de «Loco Contigo» a été l’une des chansons les plus streamée sur de célèbres plateformes musicales en 2019. En France, le single a été certifié disque de diamant avec plus de 50 millions de streams et disque de platine dans de nombreux pays!

C’est le deuxième single de son album «Carte Blanche» qui connaît un tel succès. «Taki Taki» en featuring avec Selena Gomez, Ozuna et Cardi B, certifié disque de diamant, extrait également de cet album, a connu un succès phénoménal à sa sortie en 2018.