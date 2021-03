DJ Snake est DJ Goat après sa vidéo avec McFly & Carlito: Omar Sy approuve!

DJ Snake annonce la tournée de DJ Goat !

DJ Snake semble avoir été conquis par la pastille humoristique de McFly & Carlito. L’artiste, qui vient de sortir une collaboration avec Selena Gomez, surfe même sur le buzz de la chèvre en proposant une nouvelle pièce à sa collection «Pardon My French». Il s’agit d’un t-shirt avec une chèvre imprimée dessus. Cet inédit à mourir de rire est «disponible uniquement 24h».

William n’a pas honte de se faire appeler DJ Goat désormais. Après plus de trois millions de vues pour la vidéo pleine d’autodérision des youtubeurs et du DJ, il a tenu à remercier McFly & Carlito : « Merci. Une pure journée de rires et de kiff surtout en ce moment. DJ Goat en tournée bientôt près de chez vous.»