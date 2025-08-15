Ces célébrités qui ont cherché l'amour sur des applications de rencontre

De Ben Affleck à Zac Efron, en passant par Charlize Theron, les applications de rencontre attirent les stars pour les mêmes raisons que tout le monde : l'espoir de trouver l'amour. La plupart des personnalités publiques vont d'ailleurs sur l'application très sélective "Raya". Les stars cherchent à se connecter avec d'autres personnes partageant leur statut et leur discrétion. Mais même dans ce cercle fermé, les histoires autour de la quête de l'âme sœur peuvent être assez surprenantes. Zoom sur les stars qui ont avoué avoir testé les applications de rencontre.
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo est déjà passé sur Raya mais son expérience n'a pas été concluante. La jeune chanteuse a même qualifié sa recherche de l'amour en ligne de "dégueulasse" lors d'une interview avec GQ en avril 2021. Elle a expliqué préférer se concentrer sur ses amies et sa carrière plutôt que sur les applications de rencontre.
Channing Tatum
Channing Tatum aurait rejoint Raya en décembre 2019 après sa rupture avec Jessie J. Son profil comportait la phrase "Et oui, j'étais un strip-teaseur" et sa chanson de profil était "Brown Sugar" de D'Angelo, en clin d'œil à son rôle sulfureux dans "Magic Mike".
Zac Efron
Zac Efron, de son côté, s'est tourné vers Tinder en 2016. Il a cependant confié au Times qu'il n'avait eu aucun succès, car les femmes pensaient que son profil n'était pas réél.
Ben Affleck
Même expérience pour Ben Affleck qui a fait les gros titres après qu'une femme avec qui il avait matché sur Raya l'ait dé-matché, pensant qu'il s'agissait d'un faux profil. Pour lui prouver qu'il était bien réel, l'acteur avait dû lui envoyer un message vidéo sur Instagram.
Charlize Theron
Charlize Theron a admis en juin 2025, lors de son passage dans l'émission Watch What Happens Live, qu'elle était inscrite sur Raya, mais qu'elle n'avait pas eu beaucoup de succès. Elle a exprimé sa frustration face aux hommes qui mentent sur leur métier : "Tous les gars ont une photo de Burning Man et sont des PDG de, genre, rien du tout."
Demi Lovato
Demi Lovato a rejoint Raya après sa rupture avec Wilmer Valderrama en 2016. Elle a tenté de s'y réinscrire en 2020 après être redevenue célibataire, mais a eu des problèmes de connexion. Elle a finalement conclu qu'elle devait rester seule un moment.